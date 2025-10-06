Экономика
18:39, 6 октября 2025

Россиянам назвали простое и дешевое средство от плесени

Эксперт Васильев: Мыльный раствор и уксус помогут устранить плесень в квартире
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Yury Nikolaev / Shutterstock / Fotodom

Мыльный раствор и уксус помогут устранить плесень в квартире. Простое и дешевое средство от грибка назвал россиянам эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев, пишет aif.ru.

Специалист предупредил, что плесень опасна для здоровья людей. Если она не сильно разрослась вширь и вглубь поверхности, то с ней достаточно легко справиться.

«Очаги площадью до одного квадратного метра можно убрать с помощью мыльного раствора, а затем обработать специальным антисептиком или уксусом», — посоветовал Васильев. При этом специальная антисептическая грунтовка будет стоить примерно 300 рублей за канистру.

В тех случаях, когда плесень сильно въелась в пористые материалы, такие как гипсокартон, обработка поверхности будет бесполезной — придется полностью заменить поврежденный участок, заключил эксперт.

Ранее россиянам раскрыли секрет безупречной чистоты в квартире. Для этого, по словам специалистов, нужно правильно выбирать моющие средства и инвентарь для уборки.

