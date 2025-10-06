Россиянка из-за ссоры расправилась ножом с двумя мужчинами

В ЛНР осудили женщину, зарезавшую двоих мужчин

В Луганской народной республике (ЛНР) осудили женщину, расправившуюся с двумя мужчинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 105 («Убийство двух лиц из хулиганских побуждений») УК РФ.

Как установил суд, в мае 2024 года женщина в частном доме на фоне личных неприязненных отношений нанесла двум мужчинам множественные удары ножом в область шеи и других жизненно важных органов. Полученные ими ранения оказались несовместимы с жизнью.

После этого она попыталась скрыть следы преступления, но благодаря оперативным действиям сотрудников СК и оперативников МВД ее личность и местоположение были установлены. Были допрошены свидетели и проведены необходимые экспертизы. Она полностью признала свою вину.

Суд приговорил ее к 11 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что боец «Азова» получил срок в ДНР за расстрел машины в Мариуполе.