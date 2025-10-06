Россия
Россиянка заявила о сексуальном насилии на глазах у мальчика с аутизмом

В Краснодаре мать пациента психбольницы пожаловалась на насилие среди детей
Елена Торубарова
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодаре мать ребенка с аутизмом пожаловалась на сексуальное насилие в отношении детей в психиатрической больнице. Об этом пишет «Альфа News».

По словам россиянки, ее сын стал свидетелем сексуального насилия в палате с несовершеннолетними. Женщина пожаловалась в администрацию медицинского учреждения, однако там инцидент назвали «актом баловства».

«Заведующая в курсе всей этой ситуации. Говорят, что дети "баловались". Мол, все были наказаны, их расселили по палатам. Я считаю, что это не баловство. Это беззащитные дети. Там есть дети, у которых нет родителей. Их кто защитит?» — заявила жительница российского города.

На сегодняшний день подано заявление в Следственный комитет с требованием провести проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области подростки поставили девочку на колени и пригрозили ей сексуальным насилием. Происходящее снимали на видео.

