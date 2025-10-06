Россия
Российские подростки во время вечеринки нашли мертвую сверстницу

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Буланаше Свердловской области подростки во время вечеринки нашли мертвую 16-летнюю сверстницу. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского агентства, девушка родом из Екатеринбурга. В Буланаше она гостила у бабушки.

В вечер трагедии старшеклассники распивали спиртные напитки. Предположительно, до инцидента подросток поругалась со своим молодым человеком. Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что конфликт произошел на почве ревности.

Знакомые отметили, что прибывшие врачи не сумели реанимировать девушку. По факту случившегося организовали проверку.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу, увлекавшуюся созданием аниме-рисунков, нашли под окнами многоэтажного дома на улице Оптиков в Приморском районе, спасти ее не удалось.

Правоохранители уже изъяли телефон девушки и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения.

