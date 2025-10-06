Экономика
Российские спасатели разобрали стену из-за щенка

В Ростове-на-Дону спасатели разобрали стену дома ради спасения застрявшего щенка
Полина Кислицына (Редактор)

В Ростове-на-Дону спасатели разобрали стену здания, чтобы спасти застрявшего щенка. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

Щенок застрял в пристройке к дому на Благой улице. Когда его заметили местные жители, он был слаб, а лапы были переломаны. Вскоре они позвонили спасателям, которые, приехав на вызов, приняли решение разобрать пристройку. На записи, сделанной местным жителем, можно увидеть спасателей, протянувших животному веревку, чтобы помочь ему выбраться из западни, а также еще нескольких людей, наблюдающих за процессом. По информации канала, в данный момент щенок, которого назвали Лаки, находится у ветеринаров.

Ранее в октябре сообщалось, что столичные спасатели на протяжении четырех дней пытались достать кошку из стены жилого дома.

