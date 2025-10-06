Российский губернатор предупредил об угрозе непосредственного удара БПЛА

Губернатор Гусев: В Воронеже объявлена угроза непосредственного удара БПЛА

На территории Воронежа объявлена угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в городе работают системы оповещения. Угрозу атаки дронов также объявили в Борисоглебске, Острогожском и Лискинском районах, добавил Гусев.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. В городе прогремели взрывы, он оказался обесточен. Сообщалось, что в ответ был нанесен массированный удар по Харькову, в результате чего в городе вспыхнул сильный пожар.