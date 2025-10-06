Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:50, 6 октября 2025Россия

Российский губернатор предупредил об угрозе непосредственного удара БПЛА

Губернатор Гусев: В Воронеже объявлена угроза непосредственного удара БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На территории Воронежа объявлена угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в городе работают системы оповещения. Угрозу атаки дронов также объявили в Борисоглебске, Острогожском и Лискинском районах, добавил Гусев.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. В городе прогремели взрывы, он оказался обесточен. Сообщалось, что в ответ был нанесен массированный удар по Харькову, в результате чего в городе вспыхнул сильный пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    Российский губернатор предупредил об угрозе непосредственного удара БПЛА

    ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие по плану Трампа

    Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

    Кладоискатель-любитель нашел десятки византийских золотых монет и украшений

    Трамп назвал дату боя UFC на территории Белого дома

    В Харькове вспыхнул сильный пожар

    Мерц высказался об инцидентах с дронами

    В пустыне обнаружили древние «дорожные знаки»

    Трамп назвал неожиданную причину поражения США в войнах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости