Российский подросток на отцовской машине устроил смертельное ДТП

В Белгородской области подросток на отцовской машине устроил ДТП, трое погибли

В Белгородской области подросток, управляя автомобилем своего отца, не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УМВД по российскому региону.

Согласно предварительной информации, ДТП случилось вечером в воскресенье, 5 октября, в селе Зозули. Пятнадцатилетний подросток, находившийся за рулем Nissan Tiida, не справился с управлением — машина съехала с дороги и врезалась сначала в придорожное дерево, а затем в забор частного дома.

В результате произошедшего трое несовершеннолетних пассажиров скончались на месте от полученных травм. С травмами различной степени тяжести в медучреждение был доставлен водитель транспортного средства и еще один несовершеннолетний пассажир.

