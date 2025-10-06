РИА Новости: ВСУ используют боеприпасы с фосфором на красноармейском направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении. Об этом РИА Новости заявил военнослужащий подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр», с позывным Байкал.

«Был случай, когда на нас сбрасывали фосфорные боеприпасы. Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и все горит», — сообщил собеседник агентства.

Байкал добавил, что в случае, если противник, заметил какое-то движение, но не видит, где находятся военные, начинает «просто все сжигать вокруг».

Ранее военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Киндер заявил, что ВСУ в течение двух месяцев активно применяли фосфорные боеприпасы против наступающих российских войск. Он рассказал, что использование фосфорных снарядов вызвало многочисленные ранения среди российских солдат, а также ожоги и удушье.