Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:20, 6 октября 2025Бывший СССР

Российский военный заявил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

РИА Новости: ВСУ используют боеприпасы с фосфором на красноармейском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении. Об этом РИА Новости заявил военнослужащий подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр», с позывным Байкал.

«Был случай, когда на нас сбрасывали фосфорные боеприпасы. Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и все горит», — сообщил собеседник агентства.

Байкал добавил, что в случае, если противник, заметил какое-то движение, но не видит, где находятся военные, начинает «просто все сжигать вокруг».

Ранее военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Киндер заявил, что ВСУ в течение двух месяцев активно применяли фосфорные боеприпасы против наступающих российских войск. Он рассказал, что использование фосфорных снарядов вызвало многочисленные ранения среди российских солдат, а также ожоги и удушье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    Золото обновило исторический максимум

    Юрист предупредил россиян о ловушках при дарении квартиры

    Назван возможный преемник Кука во главе Apple

    Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников

    Раскрыта особая опасность рака мозга

    В России высказались об угрозе прямого конфликта с НАТО

    Российский военный заявил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

    Одну популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

    Многодетная мать уснула в припаркованной машине и погубила семилетнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости