Семеро бойцов ВСУ сдались без боя в Харьковской области

Пленный Выхрист: Семь солдат ВСУ в Харьковской области сложили оружие без боя

Семеро украинских военнослужащих самостоятельно сложили оружие и сдались солдатам Вооруженных сил (ВС) России в поселке Меловое Харьковской области. Об этом рассказал один из сдавшихся в плен Сергей Выхрист, передает РИА Новости.

По словам пленного, он и его сослуживцы беседовали на тему того, что лучше остаться живым и сдаться без сопротивления. «Наших четверо, и за 2-3 часа к нам еще трое ребят из пехоты из другой точки подошли. Мы все вместе решили сдаться… Так мы и сделали», — пояснил Выхрист.

Он отметил, что к ним подошли российские военные, и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложили оружие, «потому что жить охота».

Ранее пленный украинский боец Челенко раскрыл размеры взяток в ВСУ за возможность остаться в тылу. Как рассказал солдат, деньги идут напрямую командирам формирований.