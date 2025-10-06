Семейную ипотеку захотели усовершенствовать

Матвиенко: В России прорабатывают меры по совершенствованию семейной ипотеки

В России прорабатывают меры по совершенствованию льготной семейной ипотеки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Глава верхней палаты парламента рассказала, что государство тратит существенные суммы из бюджета для поддержки этого направления, чтобы стимулировать рождаемость в стране. «Вместе с экспертами мы прорабатываем целый ряд предложений, которые позволят донастроить действующие подходы. Например, это касается совершенствования субсидирования льготной семейной ипотеки», — отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда считает, что субсидии должны быть адресными. Так, ставку по жилищным кредитам предлагают варьировать в зависимости от количества детей у пары. Кроме того, власти собираются содействовать улучшению условий семей с детьми по месту проживания.

Ранее Матвиенко предложила неработающим трудоспособным россиянам самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование.