Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:29, 6 октября 2025Россия

Сильный пожар после серии взрывов в российском регионе сняли на видео

Опубликованы кадры пожара в Клинцах Брянской области после взрывов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Сочи

В сети появились кадры сильного пожара в Клинцах Брянской области, который возник после серии взрывов. Их публикует Telegram-канал «Подслушано Клинцы».

По его информации, пожар возник после серии мощных взрывов. На кадрах виден дым и огонь, поднимающиеся вверх.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на понедельник, 6 октября, сообщал о ракетной опасности в Клинцовском и Унечском районах. Он призвал жителей проследовать в укрытия.

В ночь на 6 октября взрывы также прогремели над Рязанью. Кроме того, сообщалось о громких звуках в районе Сочи и Туапсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала виновных в начале СВО

    Названы два самых популярных секс-фетиша

    Стало известно о судьбе элитного подразделения ВСУ

    Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

    В Китае рассказали о неожиданной мести России Канаде

    В Одесской области сообщили о прилете по промышленному объекту

    Фон дер Ляйен почувствовала дискомфорт

    Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

    Зеленский начал запугивать противников ради одной цели

    Союзник России собрался провести деноминацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости