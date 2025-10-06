Сильный пожар после серии взрывов в российском регионе сняли на видео

В сети появились кадры сильного пожара в Клинцах Брянской области, который возник после серии взрывов. Их публикует Telegram-канал «Подслушано Клинцы».
По его информации, пожар возник после серии мощных взрывов. На кадрах виден дым и огонь, поднимающиеся вверх.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на понедельник, 6 октября, сообщал о ракетной опасности в Клинцовском и Унечском районах. Он призвал жителей проследовать в укрытия.
В ночь на 6 октября взрывы также прогремели над Рязанью. Кроме того, сообщалось о громких звуках в районе Сочи и Туапсе.