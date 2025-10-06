Наука и техника
13:41, 6 октября 2025Наука и техника

Названы замедляющие Windows функции

Microsoft: OneDrive и визуальные эффекты могут замедлить работу ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В корпорации Microsoft рассказали о функциях Windows, которые могут замедлить операционную систему (ОС). На это обратило внимание издание Neowin.

В компании заметили, что на производительность компьютеров под управлением Windows может повлиять работа облачного хранилища OneDrive. «OneDrive по умолчанию синхронизирует файлы. Это позволяет вам получать доступ к файлам с любого устройства, подключенного к интернету», — отметили преимущества «облака» специалисты Microsoft. Однако они допустили, что во время синхронизации компьютер может работать медленее. Пользователям посоветовали на время отключить синхронизацию и сравнить время работы устройства — с OneDrive и без этой службы.

Также дополнительно нагружать персональный компьютер (ПК) могут визуальные эффекты ОС. «Windows включает в себя множество визуальных эффектов, таких как анимация и эффекты теней. Они выглядят великолепно, но также могут потреблять дополнительные системные ресурсы и замедлять работу компьютера», — объяснили инженеры компании. Визуальные эффекты посоветовали отключать на ПК с небольшим объемом оперативной памяти.

В исключительных случаях можно повысить скорость работы компьютера с функцией ReadyBoost — она использует USB-накопитель для работы с кэш-памятью.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft добавит ряд новых приложений в Windows 11. В обновлении появятся программы «Люди», «Календарь» и «Файлы».

