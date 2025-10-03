В Windows 11 принудительно добавят новые приложения

В Windows 11 добавят три встроенных приложения — «Люди», «Календарь» и «Файлы»

Корпорация Microsoft добавит ряд новых приложений в Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

В начале октября в компании рассказали, что в операционной системе появится три новых программы — «Люди», «Календарь» и «Файлы». Это приложения-компаньоны, созданные для выполнения определенных узкоспециализированных задач или конкретных функций. IT-гигант принудительно добавит их в систему, отказаться нельзя.

«Microsoft постоянно пытается добавить что-то новое в свою операционную систему без согласия пользователя, а пользователи постоянно сопротивляются этим попыткам», — сыронизировали над ситуацией журналисты. В Microsoft объяснили, что мини-приложения можно будет запускать в небольшом окне с панели задач, чтобы они не отвлекали внимания.

Вышеописанные программы позволяют работать с контактной книгой, создавать и управлять событиями в календаре и искать документы. В компании рассказали, что внедрение приложений начнется в конце октября — его планируют завершить в конце декабря. Также эти программы будут автоматически запускаться при включении компьютера — эту функцию можно будет отключить.

Ранее корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление Windows 11 25H2. Однако некоторые пользователя не смогут усатновить апдейт из-за проблем с несовместимыми драйверами.