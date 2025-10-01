Наука и техника
16:18, 1 октября 2025Наука и техника

Вышло крупнейшее обновление Windows

Microsoft выпустила главное обновление для Windows 11 в 2025 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление Windows 11 25H2. На это обратило внимание издание The Verge.

Версию 25H2 впервые еще в конце лета получили участники программы бета-тестирования. Журналисты объяснили, что в настоящий момент она доступна для всех желающих через «Центр обновления Windows». Это крупное обновление Windows 11 — вероятно, главное за 2025 год. Однако Microsoft распространила его в виде небольшого пакета поддержки операционной системы (ОС).

Вице-президент Microsoft Джон Кейбл рассказал, что 25H2 включает в себя все нововведения, которые ранее получала 24H2, но в рамках одного апдейта. «Обе версии используют общую кодовую базу и ветку обслуживания, что упрощает процесс обновления», — заметил Кейбл. Также американская компания будет и дальше выпускать апдейты как для 25H2, так и для 24H2.

В корпорации признались, что 25H2, несмотря на сходство с предыдущей версией, имеет ряд скрытых улучшений. Так, ОС стала точнее обнаруживать уязвимости во время сборки и выполнения задач, а также в сочетании с безопасным кодированием с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

В заключении Джон Кейбл объяснил, что некоторые пользователи не смогут установить обновление. Это может быть связано с несовместимыми драйверами.

Ранее Microsoft добавила в офисные программы функции искусственного интеллекта. ИИ-агенты появились в Word, Excel и PowerPoint.

    Все новости