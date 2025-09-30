Наука и техника
04:30, 1 октября 2025Наука и техника

В Word и Excel появится искусственный интеллект

Microsoft добавила в Word, Excel и PowerPoint агентов искусственного интеллекта
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft добавила в офисные программы функции искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание ZDNet.

В компании объявили, что в редакторах Word, Excel и PowerPoint появились ИИ-агенты. Это новые виртуальные помощники, созданные для упрощения работы с текстом, цифрами и графикой. В настоящий момент они доступны всем пользователям подписки Microsoft 365 Copilot.

В Word агент поможет отформатировать текст определенным образом, собрать данные или, например, оформить заголовки. В Excel ИИ пригодится для анализа большого объема данных, проверки расчетов и устранения ошибок. В PowerPoint ИИ-агент сможет сгенерировать слайды на основе текстового запроса пользователя. При этом последнему не нужно будет иметь навыков создания презентаций.

В Microsoft заявили, что ИИ-агенты доступны как обычным, так и корпоративным пользователям. Пользователям нужно лишь иметь платную подписку на сервис Microsoft 365 Copilot. Также на старте новые опции будут работать только с английским языком.

В конце сентября корпорация Microsoft выпустила последнее обновление для операционной системы (ОС) Windows 10. Апдейт не содержит никаких исправлений, связанных с безопасностью.

    В Word и Excel появится искусственный интеллект

