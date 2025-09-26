Наука и техника
Для Windows 10 вышло последнее обновление

Microsoft выпустила для Windows 10 последнее обновление
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft выпустила последнее обновление для операционной системы (ОС) Windows 10. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа выяснили, что апдейт KB5066198 с номером сборки 19045.6396 стал доступен для всех пользователей ОС. Авторы предположили, что это обновление — последнее для устаревшей системы. Они сделали такое заключение, так как официальная поддержка Windows 10 завершится уже через две недели — 14 октября.

Апдейт не содержит никаких исправлений, связанных с безопасностью. В описании говорится, что обновление решает сбой, который может возникнуть при подключении по протоколу SMBv1, а также ошибку на странице статуса регистрации Autopilot. Запросить и установить апдейт можно в настройках, в разделе «Центр обновления Windows».

В заключение авторы отметили, что после 14 октября Microsoft не будет разрабатывать и выпускать новых функций для Windows 10. Однако в течение определенного времени ОС будет получать патчи безопасности.

Ранее корпорация Microsoft предложила пользователям из США и Европы еще один год бесплатного использования Windows 10 — при использовании фирменной учетной записи.

    Все новости