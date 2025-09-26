Для Windows 10 вышло последнее обновление

Microsoft выпустила для Windows 10 последнее обновление

Корпорация Microsoft выпустила последнее обновление для операционной системы (ОС) Windows 10. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа выяснили, что апдейт KB5066198 с номером сборки 19045.6396 стал доступен для всех пользователей ОС. Авторы предположили, что это обновление — последнее для устаревшей системы. Они сделали такое заключение, так как официальная поддержка Windows 10 завершится уже через две недели — 14 октября.

Апдейт не содержит никаких исправлений, связанных с безопасностью. В описании говорится, что обновление решает сбой, который может возникнуть при подключении по протоколу SMBv1, а также ошибку на странице статуса регистрации Autopilot. Запросить и установить апдейт можно в настройках, в разделе «Центр обновления Windows».

В заключение авторы отметили, что после 14 октября Microsoft не будет разрабатывать и выпускать новых функций для Windows 10. Однако в течение определенного времени ОС будет получать патчи безопасности.

Ранее корпорация Microsoft предложила пользователям из США и Европы еще один год бесплатного использования Windows 10 — при использовании фирменной учетной записи.