Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:32, 6 октября 2025Силовые структуры

Возбуждено уголовное дело после смертельного поражения российского подростка током

СК возбудил дело после гибели 16-летнего подростка из Челябинска от удара током
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного удара током 16-летнего подростка из Челябинска от заряжающегося телефона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Дело возбуждено по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По версии следствия, все произошло вечером 30 сентября в одном из домов по Южноуральской улице. Молодой человек разговаривал по мобильному телефону, который был подключен к зарядке. Его нашли там же с ожогами на руке и без признаков жизни.

До этого сообщалось, что в момент разговора подростка ударило током.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Называвший переговоры с Трампом унижением президент созвонился с ним

    Стали известны четыре главных фактора риска инфаркта и инсульта

    Известная телеведущая заявила о большой гордыне у уехавших из страны россиян

    Из сети супермаркетов пропадут популярные бренды бытовой химии

    Возлюбленная Павла Дурова удивила подписчиков своей диетой

    Названы самые выгодные регионы для отдыха компанией на Новый год

    Семейную ипотеку захотели усовершенствовать

    Самый старый мужчина в мире отметил 113-летие

    Названо условие для новой встречи России и Украины

    Лидер одной из стран Евросоюза предсказал развал объединения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости