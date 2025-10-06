Ценности
Собчак описала свою шляпу с Недели моды фразой «хер подойдешь»

Карина Черных
Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»

Российская журналистка Ксения Собчак удивила подписчиков необычной шляпой, которую она надела на Неделю моды в Париже. Пост появился в ее личном Telegram-канале.

Знаменитость опубликовала видео с показа бренда Comme Des Garçons, где она появилась в широкополой шляпе черного цвета. «Очень удобная шляпа, кстати. "Хер подойдешь" называется», — так свой головной убор описала сама Собчак.

Поклонники оценили дизайн шляпы в комментариях под роликом. «Подписываюсь под фразой», «Защищает личные границы. Супер», «Шляпа-зонт, удобно на велике гонять в дождь», «Пиратская шляпа», — высказывались комментаторы.

Ранее Собчак сравнила Джонни Деппа с российским бизнесменом на показе в Париже.

.
