Сокращение экспорта российского зерна объяснили

Патрушев: Экспорт российского зерна снижается из-за низких цен в мире

Экспорт российского зерна снижается из-за низких цен в мире. Так сокращение продажи продукции за рубеж объяснил вице-премьер Дмитрий Патрушев, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя кабмина, в 2025 году экспорт зерновых стал единственным направлением, где снизилась выручка.

«Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать. Но это связано с крайне низкими мировыми ценами. Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, и мы прекрасно понимаем, что при изменении ценовой конъюнктуры объем его поставок, я думаю, серьезно увеличится», — пояснил Патрушев.

По данным «Совэкона», с июля по сентябрь экспорт российской пшеницы обрушился. Поставки зерна за рубеж упали почти на 29 процентов, до 10,9 миллиона тонн. По словам директора организации Андрея Сизова, причина сокращения поставок — низкий спрос со стороны зарубежных покупателей, в первую очередь — Египта. Еще одной причиной может быть снижение рентабельности вывоза зерна из-за крепкого рубля.