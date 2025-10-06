«Спартак» принял решение по главному тренеру

«Спорт-Экспресс»: «Спартак» не уволит главного тренера Деяна Станковича

Руководство московского «Спартака» приняло решение не увольнять главного тренера команды Деяна Станковича. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, сербский специалист остался во главе команды после заседания совета директоров. Также на собрании был представлен новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов.

5 октября «Спартак» проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:3 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). К 18-й минуте армейцы вели со счетом 3:0, а в оставшееся время пропустили два мяча.

Таким образом, после 11 матчей «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует ЦСКА с 24 очками.