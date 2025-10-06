Спорт
Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
8 октября
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Авангард
1:2
2-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
17:44, 6 октября 2025Спорт

«Спартак» принял решение по главному тренеру

«Спорт-Экспресс»: «Спартак» не уволит главного тренера Деяна Станковича
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Руководство московского «Спартака» приняло решение не увольнять главного тренера команды Деяна Станковича. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, сербский специалист остался во главе команды после заседания совета директоров. Также на собрании был представлен новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов.

5 октября «Спартак» проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:3 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). К 18-й минуте армейцы вели со счетом 3:0, а в оставшееся время пропустили два мяча.

Таким образом, после 11 матчей «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует ЦСКА с 24 очками.

