Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
18:35, 5 октября 2025Спорт

ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

ЦСКА на своем поле со счетом 3:2 победил «Спартак» в матче чемпионата России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 5 октября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У спартаковцев голы на счету Жедсона Фернандеша и Ливая Гарсии.

В этом матче «Спартак» впервые в истории пропустил три мяча в первые 20 минут матча в чемпионате России. После этого красно-белые отыграли два мяча.

ЦСКА набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Спартак» с 18 очками находится на пятой позиции.

«Спартак» в следующем матче 18 октября дома примет «Ростов». ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с «Локомотивом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Черного лебедя по кличке Терминатор выслали из города за агрессивность

    Раскрыто число пострадавших в результате перестрелки в США

    На Украине предложили новый способ ускорить мобилизацию

    ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

    В России в День учителя высказались о зарплате педагогов

    В Совфеде назвали показным призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Суд запретил Трампу размещать войска в Орегоне для борьбы с беспорядками

    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжественное мероприятие

    Стало известно о десятках пострадавших во время беспорядков в европейском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости