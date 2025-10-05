ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

ЦСКА на своем поле со счетом 3:2 победил «Спартак» в матче чемпионата России

ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 5 октября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У спартаковцев голы на счету Жедсона Фернандеша и Ливая Гарсии.

В этом матче «Спартак» впервые в истории пропустил три мяча в первые 20 минут матча в чемпионате России. После этого красно-белые отыграли два мяча.

ЦСКА набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Спартак» с 18 очками находится на пятой позиции.

«Спартак» в следующем матче 18 октября дома примет «Ростов». ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с «Локомотивом».