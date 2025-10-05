Спорт
17:37, 5 октября 2025Спорт

«Спартак» впервые в истории пропустил три гола к 20-й минуте в чемпионате России

«Спартак» впервые в истории пропустил трижды к 20-й минуте в чемпионате России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» впервые в истории пропустил три гола к 20-й минуте матча в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает Opta Sports.

Это случилось во встрече 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. На пятой минуте армейцев вывел вперед Кирилл Глебов, спустя семь минут пенальти реализовал Иван Обляков, а на 18-й минуте Данил Круговой довел счет до крупного.

На момент публикации новости ЦСКА ведет со счетом 3:1, в матче перерыв. На 21-й минуте у красно-белых отличился Жедсон Фернандеш.

В случае победы ЦСКА наберет 24 очка и выйдет на первое место. «Спартак» с 18 очками будет пятым.

