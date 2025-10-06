Среди сотен застрявших на Эвересте туристов появилась жертва

CCTV: Один человек не выжил из-за метели на Эвересте

Среди сотен поднявшихся на гору в Тибете путешественников появилась жертва, не пережившая метель. Об этом сообщил телеканал CCTV.

По состоянию на 8:00 утра 6 октября 137 человек, застрявших в снежной ловушке на Эвересте, были благополучно эвакуированы, их самочувствие стабильно. Однако один турист не выжил из-за переохлаждения и горной болезни.

На данный момент власти провинции Хайбэй, Китай, задействовали более 300 сотрудников и два беспилотника для проведения поисково-спасательной операции от границ Сунань и Мэньюань до района Ленглунлин.

Ранее сообщалось, что более трехсот туристов смогли спуститься с Эвереста. Всего из-за внезапно начавшегося снегопада на склоне горы застряли около тысячи человек.