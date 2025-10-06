Средства ПВО уничтожили летевший к Москве беспилотник

Собянин: Силы ПВО Минобороны пресекли атаку беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны утром 6 октября пресекли атаку украинского беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Другие подробности не приводятся.

Вечером 5 октября средства ПВО сбили 24 украинских дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России за три часа. В Минобороны РФ уточнили, что в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени 12 дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Республики Крым, а также еще один над территорией Воронежской области.