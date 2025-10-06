Мир
15:04, 6 октября 2025

США захотели купить у Украины технологии производства одного оружия

Semafor: США готовят сделку по дронам с Украиной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Соединенные Штаты планируют заключить с Украиной сделку, в рамках которой Киев предоставит Вашингтону технологии производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает портал Semafor.

«США готовят оружейную сделку с Украиной, в рамках которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону, а не наоборот», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент в Вашингтоне при участии украинских чиновников уже ведутся переговоры по подготовке сделки о дронах. При этом в рамках соглашения Киев может получить до нескольких миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что министерство войны США заключило контракт на пять миллиардов долларов на производство БПЛА Coyote. Ожидается, что реализация контракта состоится в сентябре 2033 года.

