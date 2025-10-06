Стало известно о трех гражданствах брата Галкина

У брата Максима Галкина Дмитрия обнаружили паспорта Израиля и Казахстана

У старшего брата известного российского юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Дмитрия при обыске обнаружили паспорта Израиля и Казахстана помимо российского. О трех гражданствах родственника артиста стало известно Life.ru.

В материале сообщается, что в 2024 году у Дмитрия Галкина в доме прошли обыски. Life.ru утверждает, что их причиной послужил тот факт, что брат юмориста не уведомил российские власти о наличии у него израильского гражданства.

Кроме того, в материале сообщается, что в 2020 году Дмитрий Галкин привлекался к ответственности за нарушение сроков подачи документов, уведомляющих о получении второго гражданства. «Но тогда речь шла не об израильском, а о казахском гражданстве. В Казахстане Дмитрий Галкин получил регистрацию и как житель, и как налогоплательщик, и как пациент медучреждений», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сын Дмитрия Галкина Никита уехал из России после начала спецоперации на Украине. Сообщалось, что племянник юмориста имеет военную специальность.