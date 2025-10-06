Политолог Дмитрий Суслов: Победа России на Украине станет провалом политики ЕС

Победа России в конфликте на Украине стала бы катастрофой для Европейского союза (ЕС) и полным провалом его политики. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Для Европейского союза завершение конфликта без поражения России, а тем более на российских условиях, — катастрофа», — подчеркнул он.

По мнению политолога, подобный исход поставил европейских лидеров в крайне неловкое положение перед собственными избирателями. Им придется объяснить, почему страны Европейского союза отказались от российских энергоресурсов и пошли на серьезные экономические жертвы, если России все равно удается достичь своих целей.

