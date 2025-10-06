Паузу в переговорах по Украине объяснили

Политолог Суслов: Пауза в переговоров произошла из-за позиции Украины и ЕС

Пауза в российско-украинских переговорах произошла из-за жесткой позиции Украины и Европейского союза (ЕС), которые нацелены на продолжение военных действий. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Это связано с категорическим отказом Европы и Украины принять договоренности, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске», — подчеркнул он.

В то же время и Соединенные Штаты не оказывают давления на своих союзников, чтобы они приняли российские условия. При этом европейские лидеры рассчитывают, что они смогут финансировать продолжение войны, хотя уже сейчас сталкиваются с проблемами. Тем не менее для Евросоюза затягивание конфликта остается единственным способом избежать поражения, заключил политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился планами ЕС в отношении России. По его словам, Евросоюз ведет деструктивную политику на украинском треке.