15:59, 6 октября 2025

Паузу в переговорах по Украине объяснили

Политолог Суслов: Пауза в переговоров произошла из-за позиции Украины и ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пауза в российско-украинских переговорах произошла из-за жесткой позиции Украины и Европейского союза (ЕС), которые нацелены на продолжение военных действий. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Это связано с категорическим отказом Европы и Украины принять договоренности, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске», — подчеркнул он.

В то же время и Соединенные Штаты не оказывают давления на своих союзников, чтобы они приняли российские условия. При этом европейские лидеры рассчитывают, что они смогут финансировать продолжение войны, хотя уже сейчас сталкиваются с проблемами. Тем не менее для Евросоюза затягивание конфликта остается единственным способом избежать поражения, заключил политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился планами ЕС в отношении России. По его словам, Евросоюз ведет деструктивную политику на украинском треке.

