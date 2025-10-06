Мир
17:09, 6 октября 2025МирЭксклюзив

Названо ключевое противоречие между Россией и США по Украине

Политолог Дмитрий Суслов: США не согласятся на демилитаризацию Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США не могут согласиться с демилитаризацией Украины, которой требует Россия. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«США прежде всего не согласны на демилитаризацию Украины», — подчеркнул он

По словам политолога, демилитаризация означала бы сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также запрет украинско-американского военного сотрудничества. Для США это условие неприемлемо, хотя уже сейчас они готовы отказаться от принятия Украины в НАТО, отметил эксперт.

Дмитрий Суслов также назвал главный страх Европейского союза в отношении украинского конфликта. По его словам, в Брюсселе хотят избежать победы России.

    Все новости