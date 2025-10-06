Названо условие для новой встречи России и Украины

Политолог Суслов: Украина согласится на встречу с Россией под давлением США

Украина согласится на новую встречу с Россией только под давлением США. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Теоретически, если США изменят позицию и надавят на Украину, процесс может возобновиться», — считает он.

По словам политолога, на данный момент президент США Дональд Трамп фактически «отпустил» ситуацию, прямо заявив «хотите воевать — воюйте». Таким образом, Соединенные Штаты отказываются принуждать президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Россией, заключил эксперт.

Дмитрий Суслов также назвал главное противоречие между Россией и США по Украине. По его словам, в Вашингтоне не могут согласиться на демилитаризацию страны, хотя готовы отказать ей в членстве в НАТО.