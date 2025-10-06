Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 6 октября 2025Россия

Тело восьмилетней россиянки 2,5 недели пролежало в холодильном доме в селе без морга

Судмедэксперт доехал до тела сбитой трактором в Якутии девочки спустя 2,5 недели
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Судмедэксперт только спустя 2,5 недели доехал до села Юкагир в Якутии, где трактор насмерть задавил восьмилетнюю девочку. О прибытии специалиста «Подъему» сообщили власти Усть-Янского района.

19 сентября ребенок попал под колеса сельскохозяйственной техники, выпав из откидного окна. Морг в селе отсутствует, поэтому тело все это время пролежало в холодильном доме — характерном для северных регионов помещении, где в условиях низких температур хранятся продукты. При этом до проведения судмедэкспертом осмотра похоронить его не давали. Однако добраться до населенного пункта не позволяли погодные условия.

Как заявили изданию в администрации Усть-Янского района, утром 6 октября вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии» со следственно-оперативной группой приземлился в Юкагире. Там пояснили, что село находится в 800 километрах от районного центра и авиаперелет — это единственный способ быстро туда попасть.

Собеседник издания добавил, что в районном бюджете «отдельные статьи расходов на компенсацию за задержки авиарейсов не предусмотрены», однако подчеркнули, что семье ребенка, больше двух недель хранившей тело дочери в холодильном доме, окажут психологическую помощь и материальную поддержку.

Ранее дядя девочки Петр Петров рассказал, что ее родственники винят в сложившейся ситуации бюрократию. По его словам, изначально следственная группа не выехала в Юкагир из-за отсутствия субсидированных авиабилетов, а решение отправить судмедэксперта коммерческим рейсом было принято только через несколько дней после смерти его племянницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Биржевая стоимость бензина в России достигла максимума

    Успенская вышла на связь после срочной операции

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости