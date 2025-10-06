Тело восьмилетней россиянки 2,5 недели пролежало в холодильном доме в селе без морга

Судмедэксперт доехал до тела сбитой трактором в Якутии девочки спустя 2,5 недели

Судмедэксперт только спустя 2,5 недели доехал до села Юкагир в Якутии, где трактор насмерть задавил восьмилетнюю девочку. О прибытии специалиста «Подъему» сообщили власти Усть-Янского района.

19 сентября ребенок попал под колеса сельскохозяйственной техники, выпав из откидного окна. Морг в селе отсутствует, поэтому тело все это время пролежало в холодильном доме — характерном для северных регионов помещении, где в условиях низких температур хранятся продукты. При этом до проведения судмедэкспертом осмотра похоронить его не давали. Однако добраться до населенного пункта не позволяли погодные условия.

Как заявили изданию в администрации Усть-Янского района, утром 6 октября вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии» со следственно-оперативной группой приземлился в Юкагире. Там пояснили, что село находится в 800 километрах от районного центра и авиаперелет — это единственный способ быстро туда попасть.

Собеседник издания добавил, что в районном бюджете «отдельные статьи расходов на компенсацию за задержки авиарейсов не предусмотрены», однако подчеркнули, что семье ребенка, больше двух недель хранившей тело дочери в холодильном доме, окажут психологическую помощь и материальную поддержку.

Ранее дядя девочки Петр Петров рассказал, что ее родственники винят в сложившейся ситуации бюрократию. По его словам, изначально следственная группа не выехала в Юкагир из-за отсутствия субсидированных авиабилетов, а решение отправить судмедэксперта коммерческим рейсом было принято только через несколько дней после смерти его племянницы.