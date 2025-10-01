Похороны почти две недели лежащей в холодильном доме восьмилетней россиянки снова отложили

В Якутии снова отложили похороны задавленной трактором 19 сентября девочки

В Якутии снова отложили похороны восьмилетней девочки из села Юкагир, насмерть задавленную трактором почти две недели назад. Об этом пишет 14.ru.

Как сообщалось ранее, 19 сентября девочка случайно попала под колеса сельскохозяйственной техники, выпав из откидного окна. Из-за отсутствия в селе морга ее поместили в холодильный дом — характерное для северных регионов помещение, где в условиях низких температур хранятся продукты. Все это время тело ребенка не отдают ее родителям, пока его не осмотрит судмедэксперт, который не мог вылететь в населенный пункт из-за погодных условий.

Как выяснил портал, 30 сентября судмедэксперту удалось добраться из Якутска до поселка Депутатский, находящегося в 800 километрах от Юкагира. Однако дальнейший перелет, который должна организовать компания «Полярные авиалинии», вновь отложен на неопределенный срок из-за плохой погоды.

По словам дяди девочки Петра Петрова, родственники винят в сложившейся ситуации бюрократию. Он напомнил, что изначально следственная группа не выехала в Юкагир из-за отсутствия субсидированных авиабилетов, а решение отправить судмедэксперта коммерческим рейсом было принято только через несколько дней после смерти его племянницы. «Но он все равно не мог вылететь из Якутска, потому что авиакомпания "Якутия" переносила рейсы. Хотя все это время "Полярные авиалинии" и "ИрАэро", наоборот, летали. Теперь судмедэксперт не может из Депутатска в Юкагир долететь из-за снега», — пояснил собеседник издания.

Петров добавил, что безопасная для перелетов погода ожидается 2 октября. Он выразил надежду, что в этот день судмедэксперту удастся долететь до места происшествия, так как позже условия вновь ухудшатся — на неделю.

