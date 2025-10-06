Спорт
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
00:28, 6 октября 2025Спорт

Трамп назвал дату боя UFC на территории Белого дома

Трамп: Поединок UFC в Белом доме пройдет 14 июня 2026 года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Дональд Трамп анонсировал поединок промоушена UFC, который состоится прямо на территории Белого дома. Трансляция его заявления велась на сайте Белого дома.

Выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, Трамп объявил, что большое событие пройдет 14 июня 2026 года. Предположительно, бой за звание чемпиона UFC будет развернут на лужайке перед Белым домом. Его должны приурочить к 250-летию со дня подписания Декларации о независимости США.

К настоящему времени не подтверждены ни официальные разрешения, ни вопросы логистики. Подробности турнира не приводятся.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор подтвердил свое участие в состязании, заявив, что в рамках турнира он проведет поединок против американца Майка Чендлера.

Последний на данный момент поединок Макгрегор провел летом 2021 года. Боец уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в боях.

    Все новости