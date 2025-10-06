Мир
01:59, 6 октября 2025

Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

Трамп: Первая фаза урегулирования на Ближнем Востоке закончится на этой неделе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В течение недели подойдет к концу первая фаза плана президента США Дональда Трампа, согласно которому продолжается урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС. Об этом он сказал на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, трансляцию вел телеканал Fox News.

Американский лидер отметил, что просит всех «действовать быстро». По его словам, сейчас время на исходе, поскольку в противном случае при другом сценарии последует такое «масштабное кровопролитие, которое никто не хотел бы видеть».

Ранее раскрылось, что глава Белого дома матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС. Он грубо ответил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который, по мнению Трампа, всегда является «чертовски негативным».

