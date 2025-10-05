Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС

Трамп матом ответил на скептицизм Нетаньяху и уговорил его пойти на сделку

Президент США Дональд Трамп матом ответил на скептицизм премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении сделки с ХАМАС. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Я не знаю, почему ты всегда такой чертовски негативный», — заявил Трамп в ответ на реплику Нетаньяху о том, что согласие ХАМАС на условия президента США ничего не значит.

По словам источника Axios, американский лидер призвал Нетаньяху «принять победу». В материале уточняется, что этот разговор важен из-за того, что он демонстрирует решительность Трампа в вопросе прекращения палестино-израильского конфликта.

Ранее премьер Израиля высказался о разоружении ХАМАС. «Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем с нашей стороны», — отметил он.