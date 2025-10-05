Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 5 октября 2025Мир

Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС

Трамп матом ответил на скептицизм Нетаньяху и уговорил его пойти на сделку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп матом ответил на скептицизм премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении сделки с ХАМАС. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Я не знаю, почему ты всегда такой чертовски негативный», — заявил Трамп в ответ на реплику Нетаньяху о том, что согласие ХАМАС на условия президента США ничего не значит.

По словам источника Axios, американский лидер призвал Нетаньяху «принять победу». В материале уточняется, что этот разговор важен из-за того, что он демонстрирует решительность Трампа в вопросе прекращения палестино-израильского конфликта.

Ранее премьер Израиля высказался о разоружении ХАМАС. «Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем с нашей стороны», — отметил он.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Черного лебедя по кличке Терминатор выслали из города за агрессивность

    Раскрыто число пострадавших в результате перестрелки в США

    На Украине предложили новый способ ускорить мобилизацию

    ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

    В России в День учителя высказались о зарплате педагогов

    В Совфеде назвали показным призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Суд запретил Трампу размещать войска в Орегоне для борьбы с беспорядками

    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжественное мероприятие

    Стало известно о десятках пострадавших во время беспорядков в европейском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости