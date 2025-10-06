Трамп рассказал о своей осторожности при спуске по лестнице

Трамп сообщил, что не спотыкается на лестницах, потому что не спешит как Байден

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах в отличие от предыдущего лидера Белого дома Джо Байдена. Об этом он заявил во время выступления на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, трансляцию вел телеканал Fox News.

Трамп пояснил, что медленно преодолевает ступени. «Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. <...> Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — отметил он. Трамп заявил, что шансы Байдена «спуститься с лестницы были невелики».

Ранее Трамп споткнулся, поднимаясь на борт самолета по трапу. Тогда же аналогичный конфуз произошел и с американским госсекретарем Марко Рубио.