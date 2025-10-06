Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:10, 6 октября 2025Мир

Называвший переговоры с Трампом унижением президент созвонился с ним

Reuters: Трамп созвонился с президентом Бразилии Лулой да Силвой
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Президент США Дональд Трамп созвонился по видеосвязи со своим коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в бразильском правительстве.

Министр финансов Бразилии Фернанду Аддад назвал позитивным разговор лидеров двух государств. Он анонсировал официальное заявление бразильского правительства по итогам переговоров.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что прямые торговые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом после введенных 50-процентных пошлин США станут для него «унижением». Он добавил, что сам позвонит в Белый дом, когда ему подскажет интуиция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Называвший переговоры с Трампом унижением президент созвонился с ним

    «Спартак» принял решение по главному тренеру

    Стали известны четыре главных фактора риска инфаркта и инсульта

    Известная телеведущая заявила о большой гордыне у уехавших из страны россиян

    Из сети супермаркетов пропадут популярные бренды бытовой химии

    Возлюбленная Павла Дурова удивила подписчиков своей диетой

    Названы самые выгодные регионы для отдыха компанией на Новый год

    Семейную ипотеку захотели усовершенствовать

    Самый старый мужчина в мире отметил 113-летие

    Названо условие для новой встречи России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости