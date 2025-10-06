Называвший переговоры с Трампом унижением президент созвонился с ним

Reuters: Трамп созвонился с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Президент США Дональд Трамп созвонился по видеосвязи со своим коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в бразильском правительстве.

Министр финансов Бразилии Фернанду Аддад назвал позитивным разговор лидеров двух государств. Он анонсировал официальное заявление бразильского правительства по итогам переговоров.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что прямые торговые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом после введенных 50-процентных пошлин США станут для него «унижением». Он добавил, что сам позвонит в Белый дом, когда ему подскажет интуиция.