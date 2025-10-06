Экономика
18:26, 6 октября 2025

Цена золота установила исторический рекорд

Стоимость золота на бирже Comex превысила $3980 за тройскую унцию
Вячеслав Агапов

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Стоимость золота на бирже Comex установила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи.

В понедельник, 6 октября, декабрьские фьючерсы на драгоценный металл подорожали на 1,74 процента, достигнув отметки в 3 980,2 доллара за унцию. На максимуме цены доходили до 3982 доллара за тот же объем, увеличиваясь на 1,79 процента.

Декабрьские контракты на поставку серебра на площадке в то же время выросли на 0,32 процента, подорожав до 48,58 доллара.

Как отмечают аналитики Bloomberg, стоимость золота в 2025 году выросла почти на 50 процентов. Одним из факторов ее увеличения стала экономическая и геополитическая неопределенность, возникшая после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

В августе 2025 года центральные банки приобрели около 15 тонн золота. Единственными регуляторами, которые продавали золото, оказались ЦБ России и Индонезии. Отечественный ЦБ реализовал три тонны этого драгоценного металла.

