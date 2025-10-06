Силовые структуры
11:53, 6 октября 2025Силовые структуры

У Московского вокзала произошла массовая драка

В Петербурге у Московского вокзала произошла массовая драка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали участников драки у торгового комплекса на Невском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 5 октября в полицию сообщили, что у Московского вокзала началась массовая драка. Полицейские приехали и задержали четырех участников кофликта в возрасте от 17 до 24 лет.

Против совершеннолетних граждан возбудили административное дело о мелком хулиганстве. Подростков опросили и передали родителям.

Ранее в Дагестане задержали двоих подростков, начавших массовую драку.

