Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:00, 6 октября 2025Бывший СССР

Удар оптоволоконного дрона по технике ВСУ попал на видео

Атаку оптоволоконного дрона по технике ВСУ в Краматорске сняли на видео
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Удар оптоволоконного беспилотника, который российские военные впервые использовали для удара по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР), попал на видео с дрона. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Осведомитель».

Уточняется, что FPV-дрон атаковал пикап украинских военнослужащих в центре города. «10 баллов неожиданности из 10», — прокомментировал автор поста.

Ранее сообщалось, что российские военные использовали оптоволоконный дрон для атаки на технику ВСУ в Краматорске. По данным военкоров, беспилотный летательный аппарат ВС РФ поразил военный автомобиль на улице Парковой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    Украина вновь атаковала Белгородскую область

    Венесуэла защитится советской «Печорой» от десанта США

    Опытный надзиратель объяснил склонность сотрудниц тюрьмы к сексу с заключенными

    Людям с бессонницей подсказали способ засыпать за 100 секунд

    Эксперт по выживанию высказался по поводу застрявших на Эвересте альпинистов

    Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

    Сразу три российских аэропорта приостановили полеты

    Появились подробности инцидента с «мобилизованным» котом Мурчиком

    В Подмосковье возмутились игрой сотен мигрантов с тушей козла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости