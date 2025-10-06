Удар оптоволоконного дрона по технике ВСУ попал на видео

Удар оптоволоконного беспилотника, который российские военные впервые использовали для удара по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР), попал на видео с дрона. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Осведомитель».

Уточняется, что FPV-дрон атаковал пикап украинских военнослужащих в центре города. «10 баллов неожиданности из 10», — прокомментировал автор поста.

Ранее сообщалось, что российские военные использовали оптоволоконный дрон для атаки на технику ВСУ в Краматорске. По данным военкоров, беспилотный летательный аппарат ВС РФ поразил военный автомобиль на улице Парковой.