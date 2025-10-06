Украинский боец переоделся в российскую военную форму и был разоблачен. Какая деталь одежды его выдала?

RT: ВС РФ разоблачили бойца ВСУ, вышедшего к российским военным

Боец подразделения группировки войск «Восток» с позывным Алмаз рассказал о случае, произошедшем на службе. По его словам, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) переоделся в форму российских военных и попросил об эвакуации с поля боя, однако его удалось разоблачить с помощью одной детали, пишет RT.

Алмаз зачищал лесополосу, когда к нему вышел раненый россиянин

Штурмовая группа, в составе которой служил Алмаз, выполняла задачу по зачистке лесополосы. Их заметил украинский разведывательный беспилотник, после чего начался массированный обстрел. «Повезло, что быстро нашли более-менее уцелевший блиндаж, где и спрятались», — рассказал он и добавил, что вдруг на позицию вышел раненый российский штурмовик.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ему оказали помощь и вызвали группу эвакуации. Россиянин рассказал, что выполнял задачу вместе с сослуживцем, однако тот два дня назад ушел за водой, так как по маршруту их движения было сброшено несколько бутылок с дрона, и не вернулся.

«Пока было тихо и "истерички" (сленговое название FPV-дронов) не летали, мы решили поискать парня или то, что от него осталось после нескольких дней обстрелов», — рассказал Алмаз. Группа обнаружила полузасыпанный землей блиндаж.

Бойца ВС РФ смутили штаны военного, представившегося российским солдатом

Алмаз рассказал, что из блиндажа к ним вышел мужчина с российским «пикселем» (цифровой камуфляж), но в брюках НАТО. «Я сразу засомневался: не засланный ли это казачок?» — поделился россиянин. По его словам, украинец уверял, что он свой, и назвался позывным пропавшего российского бойца. Он отказался идти со штурмовой группой и просил вызвать эвакуационный отряд к нему. Украинского военного насильно отвели на встречу с выжившим штурмовиком, после чего выяснилось, что он попал в российское окружение и решил переодеться в форму погибшего.

Фото: Stringer / Reuters

Сейчас Алмаз назначен командиром штурмового взвода. Он поделился, что хотел бы получить звание полковника и после этого уйти в запас.