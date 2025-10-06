Россия
Украинский боец вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуации с поля боя

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский боец вышел к российским военным в форме Вооруженных сил России (ВС РФ) и потребовал эвакуации с поля боя, но его разоблачили. Об этом RT рассказал участник специальной военной операции (СВО) с позывным Алмаз.

По данным издания, российские штурмовики группировки войск «Восток» при освобождении территорий Донецкой народной республики (ДНР) получили боевую задачу зачистить лесополосу, закрепиться там и подготовить промежуточные позиции для других наступающих подразделений.

Когда российские военнослужащие начали закрепляться на отбитых позициях, один из раненых россиян сообщил, что его напарник пропал — ушел за водой и не вернулся. Другие российские бойцы отправились на его поиски.

«Пошли двойками, как не единожды отрабатывали на полигоне: один смотрит под ноги, другой головой крутит на 360 градусов, следит за небом. У полузасыпанного землей блиндажа на краю лесополосы я спросил, есть ли кто живой?» — вспомнил Алмаз.

С его слов, в ответ на его вопрос из подземного убежища выбрался человек в разномастной форме: верх был от российской формы, а брюки — натовские.

«Я сразу засомневался — не засланный ли это казачок? Но солдат стал божиться, что он свой, и в подтверждение назвал позывной пропавшего бойца. Однако с нами идти не хотел, требуя вызвать эвакуационную группу непосредственно на место, где мы его нашли», — рассказал собеседник издания.

Мужчину насильно отвели на очную ставку с заявившим о пропаже сослуживца российским бойцом. Тогда вскрылась правда о том, что это был украинский солдат, не успевший сбежать с другими военными ВСУ и несколько дней живший в разбитом опорном пункте.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России заняли важную высоту на запорожском направлении благодаря туману. Взятие позиции позволило бойцам группировки «Восток» продвинуться вперед по линии фронта.

