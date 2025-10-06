Украину предупредили о новом приоритете Европы

Соскин: Европа может ослабить помощь Украине из-за роста числа инцидентов с БПЛА

Европа на фоне инцидентов с беспилотниками может ослабить военную помощь Украине. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что рост подобных инцидентов вынудит европейские страны ставить в приоритет собственную безопасность, а не поддержку Киева.

«Когда у тебя в Баварии в Мюнхене не работает аэропорт и нужно ставить десятки раскладушек для людей, то уж, извини, но помощи не будет. Своим нужнее», — сказал эксперт.

Он указал, что неспособность Германии реагировать на нарушение воздушного пространства страны беспилотниками привела к политическому кризису в стране. Поэтому сейчас немецким властям нужно просто «выиграть время», им не до Украины, заключил Соскин.

Ранее стало известно, что беспилотники, замеченные над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами. При этом полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота БПЛА.