Умственные способности Трампа и Медведева сравнили

Политолог Мезюхо: Трамп не обладает таким острым умом, как Медведев

Президент США Дональд Трамп оказался в центре международного скандала, оскорбив зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Однако российский политик «отлично и колко» отреагировал на это, отметил в беседе с «Царьградом» политолог Иван Мезюхо.

Более того, эксперт выразил мнение, что американскому лидеру не победить в «словесном баттле» с Медведевым, и сравнил умственные способности политиков.

Американский лидер не обладает таким острым умом, начитанностью и, в каком-то смысле, политической сатирой, как Дмитрий Медведев Иван Мезюхо политолг

По мнению эксперта, такими эскападами Трамп пытается оказать давление на Россию, чтобы убедить Москву завершить конфликт на Украине. Однако, уверен Мезюхо, такая политика не принесет результатов. «Он, как и прежде, в глазах своих политических оппонентов будет выглядеть слабаком, который не сумел ни надавить, ни договориться с [президентом России] Владимиром Путиным», — заявил политолог.

Тему подводных лодок, на фоне которой Трамп и Медведев обменялись заявлениями, Мезюхо назвал грандиозным пшиком.

30 сентября президент США, выступая перед генералами и адмиралами, объявил, что атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России. Однако Медведев усомнился в этом, иронично прокомментировав слова Трампа.