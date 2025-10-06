Россия
09:23, 6 октября 2025Россия

Ушедшая на СВО москвичка ростом под два метра рассказала о службе на передовой

Москвичка ростом 195 сантиметров ушла на СВО, она служит на передовой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ушедшая на СВО москвичка ростом под два метра рассказала о службе на передовой. Ее слова приводит сетевое издание ForPost.

По словам женщины, она решила пойти на спецоперацию, когда ее знакомым стали приходить повестки. В зоне боевых действий россиянка взяла позывной Ива.

Женщина признается, что со спины многие бойцы путают ее с мужчиной. Рост военнослужащей составляет 195 сантиметров. Во время одного из боевых выходов она получила тяжелое ранение, со временем ей удалось вернуться в строй.

Ранее стало известно о россиянке, которая подписала контракт с Минобороны после того, как ее мужа призвали в войска. Она служит медицинской сестрой. Женщина призналась, что помнит не только позывные и фамилии многих своих пациентов, но и полученные ими ранения.

    Все новости