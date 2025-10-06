Мир
01:30, 6 октября 2025Мир

В администрации Трампа задумались усложнить выдачу пособий

WP: Администрация Трампа решила усложнить выдачу пособий по инвалидности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа намерены затруднить для пожилых американцев получение пособий по инвалидности от службы социального обеспечения. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как уточняют источники, этот план является частью реформы федеральной системы социальной защиты малоимущих, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Она может привести к потере пособий сотнями тысяч людей, пишет издание.

Согласно планам, в американской администрации сейчас думают над возможностью полного исключения возраста в качестве критерия для повышения порога до 60 лет.

Старший научный сотрудник Института городского развития Джек Смоллиган сообщил, что такие изменения могут коснуться до 750 тысяч человек в течение следующего десятилетия. При этом около 80 тысяч американцев, среди которых вдовы и дети, могут потерять выплаты по родительским или супружеским правам.

Ранее стало известно, что лидер США Дональд Трамп освободит от работы треть Белого дома на фоне начавшейся приостановки правительства. Уточнялось, что 554 из 1 733 госслужащих отправятся в неоплачиваемые отпуска.

