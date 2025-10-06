Культура
17:03, 6 октября 2025Культура

В Британии умерла известная писательница

Автор известных любовных романов Джилли Купер ушла из жизни в возрасте 88 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Британская писательница и актриса Джилли Купер ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ее официального представителя Фелисити Блант.

По информации источника, Купер умерла утром 5 октября, причиной ее смерти стало неудачное падение. Для близких писательницы это стало неожиданностью.

Она известна как автор любовных романов, среди которых бестселлер «Ратширские хроники». Также она написала десятки научно-популярных и детских книг. В качестве актрисы в 2024 году приняла участие в съемках сериала «Соперники», который в итоге получил две премии BAFTA.

Ранее стало известно, что российская детская писательница и поэтесса, автор «Приключений желтого чемоданчика» Софья Прокофьева умерла на 97-м году жизни.

