В горах Китая эвакуировали более 100 попавших в снежную ловушку туристов

В китайской провинции Цинхай эвакуировали 137 застрявших в горах туристов

В китайской провинции Цинхай эвакуировали более 100 туристов, попавших в снежную ловушку в горах. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

Местные власти сообщили, что по состоянию на понедельник, 6 октября, 137 человек спасены и находятся в стабильном состоянии. По данным источника, во время празднования Дня образования Китайской Народной Республики и Праздника середины осени, которые начинают отмечать с 1 октября, любители пешего туризма направились в район Лаохугоу в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде, находящемся на высоте более 4000 метров над уровнем моря. В период праздников там шли сильные снегопады, из-за которых туристы застряли в горах.

Для проведения поисковых работ мобилизовали более 300 человек, более десяти конных бригад и два дрона среднего размера. Операция продолжается, некоторые туристы до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что среди сотен поднявшихся на гору в Тибете путешественников появилась жертва. Мужчина не выжил из-за переохлаждения и горной болезни.