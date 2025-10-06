Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:23, 6 октября 2025Путешествия

В горах Китая эвакуировали более 100 попавших в снежную ловушку туристов

В китайской провинции Цинхай эвакуировали 137 застрявших в горах туристов
Алина Черненко

Фото: Sabine Dobel / dpa / Globallookpress.com

В китайской провинции Цинхай эвакуировали более 100 туристов, попавших в снежную ловушку в горах. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

Местные власти сообщили, что по состоянию на понедельник, 6 октября, 137 человек спасены и находятся в стабильном состоянии. По данным источника, во время празднования Дня образования Китайской Народной Республики и Праздника середины осени, которые начинают отмечать с 1 октября, любители пешего туризма направились в район Лаохугоу в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде, находящемся на высоте более 4000 метров над уровнем моря. В период праздников там шли сильные снегопады, из-за которых туристы застряли в горах.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Ски-тур на Эльбрусе: как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
Ски-тур на Эльбрусе:как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
8 октября 2021

Для проведения поисковых работ мобилизовали более 300 человек, более десяти конных бригад и два дрона среднего размера. Операция продолжается, некоторые туристы до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что среди сотен поднявшихся на гору в Тибете путешественников появилась жертва. Мужчина не выжил из-за переохлаждения и горной болезни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

    Доктор Мясников сделал бункер для кур

    Мужчина вошел не в ту дверь после ночи в клубе и пожалел

    Религиовед высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным под Москвой

    Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

    Дикое животное выпрыгнуло из кустов и напало на туриста с фотоаппаратом в Японии

    Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

    Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости