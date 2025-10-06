В Госдуме назвали возможные регионы эксперимента по выявлению машин без ОСАГО

Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать первыми регионами, где запустят эксперимент по выявлению автомобилистов без полиса ОСАГО через камеры видеофиксации. Их назвал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

По его словам, практику по контролю за ОСАГО через видеонаблюдение хотели бы реализовать многие регионы. «Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие. Движение очень сложное, и понятно, что здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что также предложил Чувашию, так как и сам представляет этот регион в Госдуме. Кроме того, именно данная республика предлагает и активно продвигает эксперимент.

Аксаков понадеялся, что решение о запуске эксперимента примут в ближайшее время и впоследствии он распространится на другие регионы.

Ранее в России выросли штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. В декабре 2024 года соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Так, автомобилисты, пойманные за повторной ездой без полиса ОСАГО, должны заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Кроме того, выросли суммы, взыскиваемые за управление машиной с непристегнутым ремнем, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости и другие нарушения.