В Харькове прозвучала серия взрывов

Руденко: В Харькове прозвучало более 10 взрывов

В Харькове прозвучало более 10 взрывов, атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжается. Об этом сообщил репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«В Харькове прозвучало больше десяти взрывов и атака наших БЛА продолжается», — написал Руденко.

Ранее мэр украинского города Игорь Терехов заявил, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за последние годы. «Глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы (...)», — сказал чиновник.